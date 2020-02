Hoje às 15:02 Facebook

Arraiolos é a próxima paragem do Festival Terras Sem Sombra. Este fim de semana, 29 de ​​​​​​​fevereiro e 1 de Março, a arte e a ciência vão ser celebradas pela mão das mulheres.

A programação destaca a arte no feminino, seja na grande música ou no saber ancestral das tapeteiras. Também na iniciativa de salvaguarda do património - dedicada à bolota - as mulheres vão assumir o protagonismo, seja na ciência ou na vida empresarial.

