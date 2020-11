Loja dos CTT de Arraiolos reabre dois anos depois

Ana Luísa Delgado Hoje às 13:18 Facebook

Os CTT - Correios de Portugal vão reabrir na quarta-feira, pelas 16 horas, a loja de Arraiolos, no distrito de Évora, que está fechada há dois anos.

Em comunicado os CTT explicam que o novo espaço funcionará na "Rua Lima e Brito, nº29", daquela Vila Alentejana. A antiga loja funcionava no largo Simão Dórdio Gomes.

Aquando do eminente encerramento da loja dos CTT em Arraiolos, em entrevista ao JN, a presidente da Câmara Municipal, Sílvia Pinto, explicou que o serviço dos correios de qualidade só podia ser prestado com um posto de estação como existia na altura "e não passar para outro organismo que presta outros serviços em paralelo". "As pessoas recorrem aos correios para levantarem as suas reformas, para pagar as suas contas, para pedir ajuda para o envio de correspondência", disse, na ocasião.

Esta é a 23.ª loja em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público da empresa de reabrir lojas únicas em sede de concelho.