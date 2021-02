Incêndio em habitação deixa cinco desalojados em Borba

JN/Agências Ontem às 23:34 Facebook

Cinco pessoas ficaram desalojadas, esta terça-feira, na sequência de um incêndio na sua habitação em Rio de Moinhos, no concelho de Borba, distrito de Évora.

O imóvel, situado na Rua dos Combatentes do Ultramar, ficou sem condições de habitabilidade, sobretudo devido ao fumo, ficando as pessoas temporariamente em casa de familiares, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

O alerta foi dado às 20.38 horas, tendo sido mobilizados bombeiros da corporação de Borba, além da GNR, num total de seis elementos, apoiados por dois veículos.