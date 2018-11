BE quer ouvir ministros da Economia e do Ambiente sobre tragédia de Borba

Hoje às 17:41 Facebook

O BE requereu esta quarta-feira, "com a máxima urgência", as audições dos ministros da Economia e do Ambiente devido aos "trágicos acontecimentos" do colapso da estrada nacional 255, em Borba, junto às pedreiras.

"Consideramos que a Assembleia da República não pode também passar ao lado desta questão e, com esse objetivo, apresentamos hoje um requerimento na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas no sentido de chamar aqui à Assembleia da República o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, a Agência Portuguesa do Ambiente, o ministro do Ambiente e Transição Energética e o ministro Adjunto e da Economia", anunciou o deputado do BE Heitor de Sousa, em declarações aos jornalistas, no parlamento, em Lisboa.

Segundo o texto do requerimento, o BE "requer, com a máxima urgência", estas audições, considerando que se trata de "trágicos acontecimentos".