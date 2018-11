Câmara Municipal de Borba ativa plano municipal de emergência

JN Hoje às 12:15 Facebook

A Câmara Municipal de Borba ativou, esta quarta-feira, o plano municipal de emergência de forma a que mais efetivos sejam mobilizados para as complexas operações que decorrem na pedreira, onde uma estrada ruiu na segunda-feira.

A informação foi avançada numa comunicação feita aos jornalistas às 12 horas.

Nos próximos dias as operações vão centrar-se na drenagem da água da pedreira para que se tenha perceção dos veículos que estão submersos.

As operações na pedreira atingida pelo deslizamento de terras e pelo colapso de um troço de estrada recomeçaram esta quarta-feira de manhã com a instalação de 400 metros de mangueira para drenar os cerca de 200 mil metros cúbicos de água. Uma das preocupações agora é a possibilidade de ocorrerem mais desabamentos com a retirada da água.