Castelo de Borba em obras de reabilitação e restauro

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Borba, no distrito de Évora, está a realizar obras de reabilitação e restauro no interior do castelo da cidade, num investimento de quase 130 mil euros, comparticipado em 85% por fundos da União Europeia.

De acordo com informações a que o JN teve acesso, os trabalhos incluem a reabilitação de um edifício localizado no n.º 2 da Rua Maria de Borba e o restauro do acesso pedonal do adarve sul da muralha do referido monumento.

Segundo responsáveis da Autarquia, as obras em causa "vão permitir o acesso do público ao troço superior da muralha do castelo entre a Porta do Relógio e a Porta de Estremoz e a criação de um espaço expositivo destinado a artes e ofícios".

Durante o decorrer das referidas obras, a circulação estará cortada, tanto para veículos, como para peões, nas ruas Rodrigo da Cunha Ferreira e Maria de Borba, bem como no Beco da Torre