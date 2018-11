Dois cunhados entre os desaparecidos na estrada que ruiu para pedreira

Ana Luísa Delgado Hoje às 12:17, atualizado às 12:54 Facebook

Dois cunhados estão entre as vítimas da derrocada da Estrada Nacional 255, em Borba. Seguiam numa carrinha que caiu à pedreira no momento em que a via ruiu.

Uma das vítimas, de Bencatel, terá dito à mulher que ia a Borba ao contabilista e não mais foi visto ou contactado. O telemóvel está sem dar sinal desde segunda-feira à tarde.

Seguia numa carrinha, acompanhado de um cunhado, que viajava no sentido Vila Viçosa-Borba. Uma outra viatura, que seguia na mesma direção, foi também levada pelo desabamento, apurou o JN junto de fonte oficial. Não se sabe ainda quantas pessoas seguiam neste carro, de cor branca.

Segundo a GNR, um homem de 80 anos, de Alandroal, dado como desaparecido na segunda-feira à noite, poderá ser uma das vítimas do desabamento da estrada.

Não foi ainda possível apurar se circulava alguma viatura no sentido oposto, Borba-Vila Viçosa.

Segundo as entidades de socorro, confirmam-se dois mortos no desabamento da estrada, segunda-feira à tarde. Eram funcionários da pedreira A.L.A. Almeida e estavam a trabalhar no momento da derrocada. Não se confirma o desaparecimento, que chegou a ser equacionado, de um terceiro funcionário.

As vítimas já confirmadas são Gualdino Pita, de 49 anos, natural de Bencatel, e João Xavier, de 58 anos, de Pardais, Vila Viçosa. Ficaram encarcerados na escavadora que estava a trabalhar no momento da derrocada.

Esta terça-feira ao final da manhã os bombeiros conseguiram aproximar-se da máquina, mas tiveram de interromper os trabalhos devido à chuva forte que começou a cair no local.

Um número indeterminado de pessoas está desaparecido desde a tarde de segunda-feira, quando um troço da E255, entre Borba e Vila Viçosa, desabou para dentro de duas pedreiras contígua àquela via, uma pertencente a Jorge Plácido Simões, desativada, e outra à empresa A.L.A. Almeida, em laboração.

"A segurança estava lá", disse Jorge Plácido Simões, proprietário de uma pedreira, desativada, das duas afetada pela derrocada. "Não quero estar a exagerar, mas havia uma margem de cinco seis metros para a estrada. A pedreira tinha um muro e rede de proteção", acrescentou, em declarações à SIC Notícias, esta terça-feira de manhã.

Empresários do setor do mármore, ouvidos pela Lusa, esta terça-feira de manhã, consideram que a tragédia "tragédia" poderia ter "sido evitada" porque "os problemas" da estrada estavam identificados.

Jorge Simões disse ter um relatório elaborado pelo Instituto Superior Técnico a garantir a estabilidade da pedreira, sustentando que fez os trabalhos que aqueles estudos, realizados em "2011 ou 2012", consideraram necessários. Esclareceu que a exploração estava desativada há cerca de um ano "por não ser viável" economicamente.