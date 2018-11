Drenagem da água das pedreiras de Borba começa quarta-feira

Hoje às 21:24 Facebook

O comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, disse esta terça-feira estar planeado para quarta-feira de manhã o início das operações de drenagem da água das pedreiras onde ocorreu o deslizamento de terras.

"É nosso objetivo às primeiras horas do dia de amanhã [quarta-feira] iniciarmos as operações de drenagem, utilizando as bombas e toda a capacidade instalada", afirmou José Ribeiro, num encontro com jornalistas, no quartel dos bombeiros de Borba, distrito de Évora, onde fez o balanço da atividade operacional no dia de hoje.

Desta forma, acrescentou o responsável, "com a drenagem dos dois planos de água das pedreiras", a Proteção Civil acredita que terá "condições para operar e, essencialmente, fazer o reconhecimento com maior qualidade de todo o espaço".

As operações vão ser suspensas cerca das 22 horas de hoje e retomadas entre as 7.30 e as 8 horas de quarta-feira, adiantou à agência Lusa o comandante operacional.

O balanço aponta para dois mortos confirmados e três desaparecidos, que as autoridades suspeitam terem sido vítimas do deslizamento de terras para as pedreiras.