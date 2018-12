Retirado o corpo do terceiro desaparecido na pedreira de Borba

Ana Luísa Delgado Hoje às 11:07 Facebook

As autoridades retiraram este sábado de manhã o corpo do terceiro e último desaparecido na pedreira de Borba, em Évora, bem como o carro em que o mesmo circulava na altura da derrocada da antiga Estrada Nacional 255. A vítima é Fortunato Ruivo, 85 anos, natural de Alandroal.

O corpo será autopsiado no Instituto de Medicina Legal do Hospital de Beja, em data a definir, para posteriormente ser entregue à família e para que esta possa realizar as cerimónias fúnebres.

A Proteção Civil agendou para as 14 horas um novo balanço das operações de resgate.