Marinha vai usar submarino com controlo remoto nas buscas na pedreira de Borba

Ana Luísa Delgado * Hoje às 08:15, atualizado às 12:11 Facebook

Twitter

A Marinha vai usar um veículo submarino com controlo remoto para ajudar nas buscas nas pedreiras atingidas pelo deslizamento de terras e colapso de uma estrada em Borba, equipamento que atua pela primeira vez num espaço tão confinado.

Uma equipa da Marinha portuguesa chegou a Borba, esta quinta-feira de manhã, por volta das 9.30 horas, para participar nas buscas pelas três pessoas que estão desaparecidas desde segunda-feira, quando a estrada desabou para uma pedreira, na estrada municipal entre Borba e Vila Viçosa.

Os militares da Marinha vão trabalhar com o sonar que vai tentar detetar sinais das viaturas debaixo de água mas sobre os escombros submersos após a derrocada. O comandante Fernando Fonseca, porta-voz da Marinha, este submarino com controlo remoto é, normalmente, utilizado no mar, rios e algumas albufeiras e tem como principal função descobrir minas que estejam fundeadas.

O porta-voz da Marinha referiu que a utilização do equipamento numa zona tão confinada como é a pedreira levanta algumas dúvidas quanto ao sucesso da operação, uma vez que este necessita de "algum espaço para poder ganhar as referências no seu sistema de navegação".

"O facto de ser uma zona tão confinada poderá não ser possível o equipamento estabilizar. Se tiverem sucesso em fazer o alinhamento do sistema de navegação, vão tentar que o sonar, que faz a busca pela projeção do som dentro de água, possa detetar as viaturas e passar a informação", frisou.

O comandante Fernando Fonseca afirmou que é a primeira vez que vai ser efetuada uma operação com este equipamento numa zona tão confinada e que existe "alguma apreensão na forma como poderá funcionar".

O deslizamento de um grande volume de terra na estrada 255, que provocou "a deslocação de uma quantidade muito significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra" para o interior de pedreiras contíguas, ocorreu às 15:45 de segunda-feira.

O acidente, de acordo com a Proteção Civil, provocou, pelo menos, dois mortos, além de haver três pessoas desaparecidas. Durante a noite, uma bomba esteve a extrair água da pedreira. As autoridades estão a tentar, esta quinta-feira, colocar uma segunda bomba, de maior débito, para remover a água que ainda cobre os escombros, onde estarão perdidas três vias.

A instalação de uma segunda motobomba deverá permitir retirar entre 250 e 300 mil litros de água por hora da pedreira atingida pelo deslizamento de terras e colapso do troço da estrada entre Borba a Vila Viçosa.

Envolvido nas operações, Carlos Espiguinha, responsável das oficinas municipais de Borba, adiantou aos jornalistas no local que a segunda motobomba está a ser instalada hoje de manhã, assim como mais tubagem para reforçar a drenagem de água dos poços da pedreira.

* com Lusa