Autarquia de Estremoz faz testes à covid-19 após caso positivo

Ana Luísa Delgado Hoje às 19:21

Um elemento da candidatura da Câmara Municipal de Estremoz ao concurso "7 Maravilhas da Cultura Popular", cuja gala regional decorreu na passada sexta-feira em Mourão, testou positivo para a covid-19, informou esta terça-feira o município.

De acordo com a Autarquia, "no passado domingo, Miguel Tira-Picos, padrinho da candidatura, testou positivo para a covid-19 e informou a Câmara de Estremoz para que pudessem ser tomadas as medidas de contenção".

O presidente do Câmara de Estremoz, Francisco Ramos, encetou diligências para serem efetuados testes a todos os elementos da comitiva do município que esteve em Mourão a representar a candidatura dos Bonecos de Estremoz.

Os testes foram realizados na segunda-feira, estando as pessoas envolvidas a aguardar o resultado, em isolamento nas suas residências.