Dois feridos em colisão na IP2

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, ao final da tarde desta sexta-feira na sequência de um acidente no IP2, entre Estremoz e São Lourenço de Mamporcão, no distrito de Évora.

O alerta da colisão entre dois veículos ligeiros no IP2 foi dado por volta das 19.20 horas desta sexta-feira, avançou, ao JN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Évora, sendo que mais duas pessoas foram assistidas no local.

O troço do IP2 no quilómetro 224,6 continua até agora cortado ao trânsito.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Estremoz e pelo INEM. No local, estiveram ainda a GNR e os serviços municipais, num total de 17 operacionais, apoiados por oito veículos.

Desconhecem-se, para já, informações sobre as vítimas e as causas do acidente.