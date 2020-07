Elementos da candidatura de Estremoz às "7 Maravilhas" testam negativo

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Os testes à covid-19 feitos a todos os elementos da comitiva que esteve em Mourão, no passado dia 10 de julho, a defender a candidatura dos Bonecos de Estremoz, ao concurso "7 Maravilhas da Cultura Popular", deram negativo.

Tal com o JN anunciou terça-feira, no passado domingo, o padrinho da candidatura dos Bonecos de Estremoz, Miguel Tira-Picos, testou positivo à covid-19, o que levou a Câmara Municipal daquela cidade do distrito de Évora a testar todos os elementos da comitiva que esteve em Mourão.

Em comunicado o Município explica que, "apesar de, segundo indicação da Autoridade de Saúde Concelhia, todos estarem aptos para prosseguir as suas vidas normais, o Presidente da Câmara, Francisco Ramos, determinou que fossem efetuados novos testes à COVID-19, na próxima segunda-feira".

Ao que o JN conseguiu apurar, até à realização dos novos testes e ao conhecimento dos resultados, todos os funcionários municipais que integraram a comitiva ficam em regime de teletrabalho nas suas residências, evitando assim o contacto com os restantes funcionários municipais e o público que se desloca aos serviços desta edilidade.