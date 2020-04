Estremoz tem área dedicada à Covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro de Saúde de Estremoz dispõe, desde quarta-feira, de uma área dedicada à Covid-19. No primeiro dia de funcionamento, foram feitos cinco testes, anunciou ao JN a Administração Regional de Saúde do Alentejo.

Esta é a terceira área dedicada à Covid-19 do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, depois de Évora, situada no complexo desportivo, e de Montemor-o-Novo, no parque desportivo.

De acordo com a ARS do Alentejo, "a Área Dedicada à Covid-19 de Estremoz vai reforçar e dar continuidade ao trabalho permanente de aumento de capacidade de resposta de realização de testes" à Covid-19.

O encaminhamento do doente suspeito para as áreas em causa é feito mediante a avaliação pela Linha Saúde24 ou pela Unidade de Saúde Familiar/Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados.