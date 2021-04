Feira de Antiguidades e Velharias e Mercado de Levante voltam a Estremoz

Ana Luísa Delgado Hoje às 20:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Feira de Antiguidades e Velharias e o Mercado de Levante vão voltar a realizar-se, no próximo sábado, 10 de abril, em Estremoz, no distrito de Évora, sendo o uso de máscara e o distanciamento obrigatórios.

Ao que o JN conseguiu apurar, a Feira de Antiguidades e Velharias irá funcionar, em simultâneo com o Mercado Tradicional, a partir das 7.30 horas até às 13 horas, enquanto o Mercado de Levante voltará a realizar-se no recinto junto ao Parque de Feiras, entre as 8.30 horas e as 13 horas.

Segundo a Câmara de Estremoz, "o uso de máscara é obrigatório, tanto para vendedores como para clientes, assim como o distanciamento e todas as medidas regulamentadas na 2.ª fase de desconfinamento deste estado de emergência."

No concelho de Évora, desde 5 de abril, passaram a ser autorizadas todas as feiras e os mercados de Levante.