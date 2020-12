Homem ferido com gravidade ao tentar apagar fogo em Estremoz

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:29 Facebook

Um homem de 58 anos ficou este sábado gravemente ferido, na sequência de um incêndio no Monte do Outeiro, na Estrada da Folgada, no concelho de Estremoz, distrito de Évora.

Ao que o JN conseguiu apurar, o homem "tentou apagar o fogo com as próprias mãos, tendo ficado com as mesmas queimadas e entalou bastante fumo, a temperatura muito elevada, o que pode ter causado lesões ao nível das vias respiratórias". A vítima foi transportada para o Hospital do Espírito Santo, em Évora.

O alarme para o incêndio foi dado às 12.44 horas e no local estiveram cinco viaturas e 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Estremoz, Guarda Nacional Republicana e uma Viatura de Emergência Médica.