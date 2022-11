Homem retirado com vida de pedreira onde caiu em Estremoz

Um homem com cerca de 50 anos foi retirado, na tarde deste domingo, de uma pedreira, em Estremoz, onde sofreu uma queda de cerca de 10 metros de altura. Cerca das 17 horas, as equipas de socorro estavam a avaliar o seu estado de saúde, sendo que no local está um helicóptero do INEM pronto para o transportar para o Hospital de Évora.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Estremoz avançou ao JN que o acidente ocorreu pouco antes das 16 horas, tendo avançado para o local cerca de 30 operacionais, entre bombeiros, INEM e PSP.

As equipas de socorro conseguiram resgatar a vítima cerca de uma hora depois, mas não é possível ainda adiantar qual o seu estado de saúde.

PUB

A pedreira onde ocorreu o acidente fica localizada junto a uma das entradas da cidade, na Avenida de Santo António.

Desconhece-se ainda as circunstâncias em que a queda aconteceu, bem como se a vítima é funcionária da pedreira.