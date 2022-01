Idosos feridos com gravidade num despiste em Estremoz

Um homem, de 72 anos, e uma mulher, de 80, sofreram, este sábado à tarde, ferimentos graves, na sequência do despiste do carro em que seguiam, no IP2, perto de Estremoz.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Évora, referiu, ao JN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Estremoz e pelo INEM. No local, estiveram ainda a GNR e a PSP, num total de 21 operacionais, apoiados por 10 veículos.

Desconhecem-se, para já, as causas do acidente.