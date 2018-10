Mulher morre após despiste em Évora Monte

Ana Luísa Delgado Hoje às 22:10 Facebook

Uma mulher de 22 anos morreu esta sexta-feira, na freguesia de Évora Monte, concelho de Estremoz, na Estrada Nacional (EN) 18, em resultado do despiste do veículo ligeiro de mercadorias onde seguia.

O acidente ocorreu pelas 20.26 horas, ao quilómetro 238,8, tendo a vítima sido desencarcerada e o óbito declarado no local.

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, no terreno estiveram 11 operacionais e 4 meios terrestres, entre elementos dos bombeiros de Estremoz, Guarda Nacional Republicana e INEM.