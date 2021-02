População de Estremoz pode participar em Assembleia Municipal por carta ou email

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:45 Facebook

Os munícipes de Estremoz que queiram participar na sessão ordinária da Assembleia Municipal, que se realizará no dia 5 de fevereiro, deverão enviar as suas questões por email ou carta até às 12 horas do dia 4. O objetivo é garantir a participação dos mesmos nas reuniões dos órgãos da autarquia, tendo em conta a situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19.

De acordo com o presidente da Assembleia Municipal de Estremoz, Nuno Filipe Queijinho Rato, basta ao munícipe "enviar a sua questão ou questões para o email assembleia.municipal@cmestremoz.pt, devendo nesse email constar a sua identificação (nome completo e n.º de Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade), morada e número de telefone ou telemóvel".

"Se o número de questões for elevado, as mesmas poderão ser alvo de discussão numa próxima sessão da Assembleia Municipal, mediante análise e deliberação da Comissão Permanente da mesma, ou serem diretamente reencaminhadas para a Câmara Municipal se for da sua competência", explica o autarca.

Desde março de 2020 as reuniões dos órgãos das autarquias e de entidades intermunicipais podem ocorrer por meios de comunicação à distância, tendo em conta a situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19.