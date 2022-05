Parlamento Europeu três dias em Évora

Quatro eurodeputados naturais do Alentejo vão participar em debates no Jardim Público.

Depois de Vila Real, Viseu e Coimbra, a iniciativa "Parlamento Europeu à sua porta" chega amanhã a Évora, onde vai estar até domingo, e reunirá os eurodeputados alentejanos

Carlos Zorrinho (PS), Maria da Graça Carvalho (PSD), José Gusmão (BE) e João Pimenta Lopes (PCP) participam em conversas com os cidadãos, no Jardim Público da cidade.

Carlos Pinto de Sá, presidente da Autarquia, e Pedro Valente da Silva, chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, assinalam o arranque da iniciativa, amanhã, que se seguirão conversas sobre o espírito europeu, com os quatro eurodeputados.

Uma estrutura móvel acolherá, naquele jardim, até domingo, quem pretender conhecer melhor o trabalho da instituição europeia.

O espaço público vai receber, pelas 12.15 horas de sábado, um concerto da Orquestra Sem Fronteiras, do maestro Martim Sousa Tavares, galardoado com o Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude 2022.

O Parlamento Europeu vai estar em Évora, no âmbito de uma iniciativa que se traduz numa digressão por sete cidades com o objetivo de chegar aos cidadãos.