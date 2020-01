Mãe morre e filho de dez anos fica ferido com gravidade em acidente no IP2

Ana Luísa Delgado Hoje às 09:51 Facebook

Uma mulher de 39 anos morreu e o filho, uma criança de dez anos, ficou ferido com gravidade, esta terça-feira de manhã, devido a um violento choque com camião, no IP2, na ligação entre Évora e Portel.

O acidente, que obrigou ao corte total do IP2, ocorreu cerca das 8 horas, junto ao nó de São Manços. Ao local, foram chamados os Bombeiros Voluntários de Évora, INEM, GNR e a concessionária Estradas da Planície.

Segundo a GNR, cerca das 10.30 horas, o IP2 continuava cortado ao trânsito nos dois sentidos no local do acidente.