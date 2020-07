Banco de Manuais Escolares de Évora abre no próximo dia 20 de julho

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:37 Facebook

O Banco de Manuais Escolares de Évora irá estar aberto a partir do dia 20 de julho, para disponibilizar livros para os alunos entre o 5º e o 12º ano, que estudem numa escola do concelho, diz ao JN fonte da Autarquia.

Os interessados em usufruir de um ou mais livros do "Banco de Manuais Escolares" devem enviar os pedidos por e-mail para palavraj@cm-evora.pt.

Em data posterior, os candidatos receberão um e-mail a informar sobre a disponibilidade dos livros pretendidos, tendo 24 horas para procederem ao levantamento no Ponto Jovem - Espaço Municipal da Juventude - Rua do Menino Jesus, em Évora.

De acordo com o Município, "quem disponha de livros escolares do 5º ao 12º ano que não utilize, pode entregá-los nos diversos pontos de recolha do Concelho: associações/entidades juvenis, juntas de freguesia, escolas ou diretamente no Ponto Jovem.