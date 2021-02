Bombeiros do distrito de Évora começaram a ser vacinados contra a covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:02 Facebook

Cerca de 50% dos bombeiros, das diversas corporações, do distrito de Évora começaram, este sgunda-feira, a ser vacinados contra a covid-19, sendo que os restantes deverão receber a vacina até ao final deste mês. A informação foi revelada ao JN pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo.

No caso dos bombeiros do concelho de Évora, a vacinação decorre na Praça de Toiros de Évora, também denominada Arena d´Évora, enquanto que no resto do distrito a vacinação deverá ocorrer nos centros de saúde de cada concelho.

Também esta semana vão começar a ser vacinados contra a covid-19 utentes com mais de 80 anos e maiores de 50 com comorbidades associadas, nos concelhos de Estremoz, Alandroal, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Montemor-o-Novo.

"A vacinação dos utentes elegíveis será feita por convocatória das equipas de saúde, pelo que é importante cada utente ter atualizados os contactos na sua unidade de saúde", realçou a ARS.

Até ao momento, já foram dadas vacinas, em 101 Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), em todo o distrito de Évora, num total de 4.331 pessoas vacinadas entre utentes e funcionários, sendo que dessas 2.681 completaram já o esquema de vacinação.

Entre ERPI"s, profissionais de saúde e utentes, já foram administradas no Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central mais de 7.500 doses de vacinas contra a covid-19.