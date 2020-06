Câmara de Évora anuncia cancelamento do "Artes à Rua" 2020

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:21 Facebook

A Câmara Municipal de Évora anunciou esta quinta-feira o cancelamento da edição deste ano do "Artes à Rua" e o adiamento para o último trimestre de 2020 de algumas das iniciativas culturais que não se realizaram nas datas em que estavam agendadas, devido à covid-19.

"Se a situação sanitária o permitir a Câmara Municipal pondera realizar no último trimestre de 2020 alguns dos ciclos de programação, como o Évora Jazz Fest, Soam as Guitarras, Livros à Rua, Festival Política e 20.21 Évora Músicas Contemporâneas, sendo que o "Artes à Rua se realizará apenas em 2021, de 23 de Julho a 29 de Agosto, mantendo, na medida do possível, a programação prevista para 2020", refere Eduardo Luciano, Vereador da Cultura.

De acordo com o mesmo responsável, encontra-se em pré-produção, com estreia prevista durante o mês de junho, "um novo formato artístico que vai envolver agentes culturais, artistas e técnicos, continuando a considerar prioritariamente os que vivem e criam em Évora".

Ao longo de 8 emissões semanais, em ​​​​​​​streaming e nas rádios locais, haverá teatro, música, performance, poesia e artes visuais.