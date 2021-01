Câmara de Évora aprovou construção do Centro de Convívio do Bairro de Santo António

Ana Luísa Delgado Hoje às 11:46 Facebook

A Câmara Municipal de Évora aprovou a adjudicação da empreitada de construção do Centro de Convívio do Bairro de Santo António, na freguesia da Senhora da Saúde, num investimento de cerca de 500 mil euros.

De acordo com o município, trata-se de uma "obra há décadas parada e cuja concretização é muito ansiada".

O construtor responsável pelo Centro de Convívio de S. Miguel candidatou-se a esta obra, numa altura em que há falta de empresas que queiram assumir este tipo de trabalhos, e está agora em condições de a concretizar, explicou a autarquia.

A obra, com um prazo para execução de 180 dias a contar da data da consignação, vai envolver um montante de quase 430 mil euros, a que acresce o imposto sobre o valor acrescentado, ou seja, o valor total dos trabalhos ultrapassará os 500 mil euros.

A construção do Centro de Convívio do Bairro de Santo António vai contar com apoio de fundos comunitários, no âmbito do programa Portugal 2020.