Câmara de Évora vai intervir no troço da muralha junto à Porta da Lagoa

A Câmara Municipal de Évora, no âmbito do Programa de Conservação e Valorização das Muralhas e do Sistema Defensivo de Évora, iniciou esta sexta-feira, os trabalhos de limpeza e manutenção da fachada do edifício demolido situado na Porta da Lagoa. Esta fachada corresponde a um troço da Muralha, denominada Cerca Nova, classificado como Monumento Nacional.

Segundo informações a que o JN teve acesso, a intervenção "incluir a raspagem e escovagem das paredes para remover materiais desagregados, remoção contida de rebocos incompatíveis e degradados, remoção de grafitos e aplicação de argamassas para reparação de rebocos compatíveis com os materiais preexistentes e posterior caiação".

De acordo com Carlos Pinto de Sá, presidente da autarquia, esta obra limita-se ao revestimento que envolve a muralha e procurará dotar esta entrada no Centro Histórico da dignidade que merece, sendo que os trabalhos devem prolongar-se pelo período de um mês".

As Muralhas de Évora foram consideradas Património Nacional em 1922 e integram o conjunto do Centro Histórico de Évora, inscrito como Património Mundial da Unesco.