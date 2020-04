Câmara Municipal de Évora higieniza espaços públicos

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:19 Facebook

A Câmara Municipal de Évora continua a realizar trabalhos de higienização dos espaços públicos, devido à pandemia da Covid-19, em colaboração com a União de Freguesias de Évora e conta com o apoio das empresas da cidade.

De acordo com informações a que o JN teve acesso, esta semana, foi feita a higienização de "locais considerados prioritários, como as imediações do Hospital do Espírito Santo de Évora, das unidades de saúde familiar, o mercado municipal ou o espaço do mercado de produtos agrícolas no Bairro do Bacelo".

Segundo responsáveis da Autarquia, e de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) "há locais particularmente sensíveis onde a higienização deve ser reforçada. É nestes locais que a Câmara Municipal, em estreita colaboração com várias entidades e empresas que se têm voluntariado, tem vindo a reforçar as ações de higienização, tendo em conta a fase de mitigação do vírus Covid-19".

Ao que o JN conseguiu apurar, estas ações de reforço da higiene em espaços públicos, como indicado pela DGS, incidem, por um lado, no mobiliário urbano sujeito a grande utilização e, por outro, nos espaços mais críticos e de maior circulação, como são as áreas circundantes do hospital e das unidades de saúde, de lares de terceira idade ou do Complexo Desportivo, agora a funcionar como área dedicada à Covid-19.