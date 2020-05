Cemitérios municipais de Évora reabrem ao público com regras específicas

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:27 Facebook

Os cemitérios municipais dos Remédios e do Espinheiro, em Évora, estão abertos ao público, desde as 8 horas da manhã, deste sábado, com regras específicas quanto ao controlo de distâncias de segurança.

Ao que JN conseguiu apurar, os funerais continuarão a realizar-se, com a presença máxima de 15 acompanhantes, com exceção dos familiares.

Segundo a autarquia, o Cemitério do Espinheiro "funcionará entre as 8 e as 17 horas para visitas e atos fúnebres. A secretaria mantém-se encerrada, devendo todos os assuntos administrativos ser tratados na secretaria do Cemitério dos Remédios".

O funcionamento do Cemitério dos Remédios terá o mesmo horário que o Cemitério do Espinheiro.

Relativamente ao horário para atendimento presencial na secretaria ocorrerá, nos dias úteis, entre as 8 e as 12 horas e entre as 13 e as 17 horas, e aos fins de semana entre as 8 e as 12 horas e entre as 14 e as 17 horas.