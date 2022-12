Chuva intensa provoca cinco desalojados em Évora

Uma família constituída por cinco elementos ficou desalojada após a inundação da habitação onde residiam, em Évora, na Rua da Esperança à Comenda, no Bairro da Comenda.

Ao que o JN conseguiu apurar, os factos ocorreram cerca das 5 horas desta sexta-feira e as cinco pessoas estão a receber apoio dos Serviços Municipais.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, no local esteve um carro dos Bombeiros Voluntários desta cidade alentejana com dois operacionais e uma equipa dos serviços municipalizados.

Em Montemor-o-Novo, a chuva intensa que tem estado a cair, provocou o movimento de terras junto ao Castelo, tendo sido interditada uma rua.

Duas viaturas foram arrastadas e a ponte do Lagar dos Frades, no concelho de Elvas, ficou submersa, no distrito de Portalegre, devido ao aumento do caudal da Ribeira do Cêto, devido à quantidade de água que caiu no local.

Segundo o vereador com o pelouro da Proteção Civil, Tiago Afonso, a chuva intensa que caiu no concelho de Elvas provocou ainda "algumas inundações em estradas municipais, cujo trânsito está condicionado, para proceder à limpeza das mesmas". A chuva abrandou, mas entanto as previsões são de continuação de chuva intensa.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Portalegre, no local esteve uma viatura dos Bombeiros Voluntários daquela cidade alentejana com dois operacionais e uma equipa municipal de Proteção Civil.