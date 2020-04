CIMAC entregou equipamentos de proteção individual aos municípios e IPSS

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:26 Facebook

A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) entregou, na quarta-feira, formalmente, os equipamentos de proteção individual adquiridos em conjunto com os municípios do Alentejo Central,

Os equipamentos destinam-se não só aos próprios municípios, como também às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de cada concelho.

Ao que o JN conseguiu apurar, do material já entregue aos 14 municípios que fazem parte do Alentejo Central, constam toucas de uso único (4 mil e 500 unidades), óculos de proteção (600), batas (4 mil), máscaras cirúrgicas (45 mil), respiradores FFP2 (15 mil), proteções de calçado (3 mil) e máscaras com viseira integrada (50).

Está prevista ainda a chegada de mais material, designadamente luvas de uso único não esterilizadas, luvas de uso único esterilizadas, aventais descartáveis, termómetros infravermelhos para medição de temperatura corporal e aparelhos medidores de tensão arterial.

Recorde-se que entre as 14 autarquias e alguns particulares, foi reunido um apoio de cerca de 300 mil euros destinado à aquisição de seis ventiladores para o Hospital do Espírito Santo de Évora.