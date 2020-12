Comandante nacional da PSP no funeral de polícia morto em Évora

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:01 Facebook

O comandante nacional da PSP, Magina da Silva, juntou-se a várias centenas de pessoas, entre familiares, amigos, colegas e desconhecido, para o funeral de António Doce, agente da PSP atropelado mortalmente na sexta-feira quando tentava evitar uma caso de violência de género na rua, em Évora.

No cemitério do Espinheiro, em Évora, no último adeus ao agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) António Doce, o Governo fez-se representar pelo secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, Antero Luís.

António Doce foi atropelado mortalmente na sexta-feira, quanto tentava socorrer uma mulher que estaria a er agredida pelo companheiro.

O suspeito do atropelamento, um guarda prisional identificado como José Fortuna Malengue, foi detido horas depois, pela GNR, em Alcabideche. Presente a tribunal, na terça-feira, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.