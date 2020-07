Diretora dos Centros de Saúde do Alentejo Central demite-se ser professora

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:20 Facebook

O pedido de demissão de Diretora Executiva do ACES Alentejo Central prende-se com uma nomeação para professora-coordenadora na Escola Superior de Enfermagem.

A apresentação formal da demissão do cargo de Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central, Maria Laurência Gemito, ao presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA), José Robalo, "tem como base o facto de a mesma querer assumir o cargo de professora-coordenadora na Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus, da Universidade de Évora", informa nota enviada pela ARSA aos jornalistas.

De acordo com a ARSA, a nomeação ocorreu no início de março do presente ano, tendo a saída de Diretora Executiva do ACES "ficando adiada atendendo à situação inicial, que se viveu, da pandemia".

Laurência Gemito esclarece ainda que, de acordo com a legislação em vigor, o Presidente do Conselho Clínico e de Saúde (CCS) do ACES Alentejo Central "foi designado sob proposta da Diretora Executiva e os vogais sob proposta do Presidente do CCS". "Desta forma, o pedido de demissão dos 4 elementos do CCS do ACES Alentejo Central prende-se com o facto de considerarem que ao aceitarem trabalhar com esta Diretora Executiva, não fazia sentido manterem-se em funções, após a sua saída".