Já está em funcionamento a Rede de Museus de Évora. O Évora Ticket é um bilhete único que permite visitar 12 espaços museológicos da cidade geridos por diversas entidades.

Trata-se de uma parceria que envolve, nomeadamente, a Câmara Municipal de Évora, a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Fundação Eugénio de Almeida, a Universidade de Évora, o Museu do Relógio, o Palácio Duques de Cadaval e o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo.

