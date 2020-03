Évora tem novo centro de rastreio de Covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:07 Facebook

Um novo centro de rastreio da Covid-19 entrou esta sexta-feira em funcionamento no Complexo Desportivo de Évora.

De acordo com o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, o espaço permite aumentar a capacidade de realização de testes ao novo coronavírus.

"Pretendemos, com a cedência deste espaço à Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, criar mais um ponto de resposta no combate à Covid-19", diz o autarca.

O centro de rastreio de Évora tem a gestão da ARS do Alentejo, contando com o apoio da Câmara Municipal e do Exército.

O JN tentou entrar em contacto com ARS Alentejo para saber o número de exames que o centro de rastreio irá fazer por dia, mas sem sucesso.

O Complexo Desportivo de Évora é gerido pelo Município de Évora e é propriedade do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) cuja utilização se encontra suspensa no âmbito das medidas decorrentes do estado de emergência.