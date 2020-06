Férias de profissionais de saúde de Évora suspensas até 10 de julho

Ana Luísa Delgado Hoje às 14:02, atualizado às 15:02 Facebook

As férias dos profissionais que prestam cuidados diretos de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central estão suspensas até 10 de julho, numa tentativa de travar o surto de covid-19 em Reguengos de Monsaraz.

A informação foi dada ao JN pelo presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA), José Robalo. Em causa estão todos os profissionais que prestam cuidados diretos de saúde, no distrito de Évora.

Até às 13 horas, existiam 131 infetados, em Reguengos de Monsaraz, entre funcionários e utentes do Lar e membros da comunidade.