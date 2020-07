Festival "Zezerearts" chega a Évora este domingo

Hoje às 18:26 Facebook

Évora recebe um dos mais importantes festivais nacionais de música no património, o "Zezerearts". Numa edição especial na cidade, o festival promove cursos de verão para estudantes de música e quatro espetáculos abertos ao público em geral, os quais decorrem entre este domingo, dia 26 de julho e o dia 1 de agosto, no Jardim da Palmeira e na Igreja do Convento dos Remédios.

Apoiado pela DGArtes, o "Zezerearts" nasce em 2011, por iniciativa de Brian MacKay, seu diretor artístico, e é um projeto de uma das mais prestigiadas produtoras de música erudita em Portugal, a Musicamera. Como 2020 é um ano de diferentes contornos, a Câmara Municipal de Évora estabelece uma parceria com o festival para que o mesmo se realize na cidade, a qual tem o apoio da M"Ar de Ar Hotels. Com o acolhimento de Évora, o evento, que comemora este ano a sua 10.ª edição, consegue manter a realização dos cursos de cordas, migrando-os para esta cidade, e alcançar uma elevada programação de música erudita.

Os cursos de ​​​​​​​verão do festival decorrem, assim, em Évora, de 25 de julho a 1 de agosto, englobando várias masterclasses, e contam com 40 participantes, estudantes avançados em violino, violeta, violoncelo, contrabaixo e música de câmara, sob a orientação de Eliot Lawson e Luís Pacheco Cunha (violino), Jorge Alves (violeta e música de câmara), Catherine Strynkx (violoncelo), Adriano Aguiar (contrabaixo) e Brian MacKay (orquestra).

