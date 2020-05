Fiscalização do estacionamento no centro histórico de Évora retomado a 18 de maio

Ana Luísa Delgado Hoje às 13:09 Facebook

A fiscalização do estacionamento tarifado, no centro histórico de Évora, vai ser retomado no dia 18 de maio.

Para tal o município vai disponibilizar a app iParque, uma plataforma que facilita o pagamento do estacionamento na via pública através do smartphone.

De acordo com a Autarquia, "esta aplicação permite que qualquer condutor a partir do seu smartphone possa, evitando o manuseamento de dinheiro e com a maior comodidade possível, pagar o montante relativo ao estacionamento da sua viatura por um determinado período de tempo, sem se deslocar ao parquímetro".

A aplicação de pagamento de estacionamento pode ser descarregada gratuitamente para dispositivos móveis iPhone/iPad ou com sistema Android.

Devido às medidas decorrentes do Estado de Emergência para fazer face à pandemia de COVID-19, a Câmara Municipal de Évora decidiu, no dia 20 de março, suspender a fiscalização do estacionamento tarifado.

A Fiscalização Municipal continuou durante este período a atuar, focando-se essencialmente na garantia de funcionamento dos serviços essenciais, como a reserva de circulação, paragem e estacionamento de ambulâncias e outros veículos prioritários.