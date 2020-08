Freguesia dos Canaviais sem água desde o início da manhã

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:49 Facebook

A Freguesia dos Canaviais, no concelho de Évora, está sem água desde o início da manhã desta sexta-feira. O abastecimento, cortado às 8.30 horas, para reparação de uma conduta, na curva das Salvadas, devia ter sido reposto à hora de almoço, mas às 15.30 horas a água continuava cortada.

Em declarações ao JN, o presidente da Junta de Freguesia, Jerónimo José, explicou que a avaria afeta a principal conduta de abastecimento de água, que tem cerca de 30 a 40 anos.

"Atualmente a localidade tem cerca de 3600 habitantes o que faz com quer a conduta de abastecimento de água quer a conduta dos esgotos não tenham capacidade para tantos habitantes. Quando foram construídas serviam uma população muito mais reduzida", explicou Jerónimo José.

Esta reparação afreta os habitantes do bairro dos Canaviais, Quinta da Estrada da Bela Vista, Estrada das Salvadas e Quintas do Espinheiro.

Se o problema não ficar resolvido até ao fim do dia, os serviços vão reabrir as torneiras , para que os habitantes não fiquem sem água durante o fim de semana, retomando a obra - com novo corte - na manhã de segunda-feira.