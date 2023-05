Grupo de peregrinos de Évora é comandando por coronel da GNR

Dezasseis homens e mulheres, do Grupo de Peregrinos de Évora, estão na estrada a caminho de Fátima, desde o passado domingo. Alinhados pela "generala" Elsa Lima, a mentora do grupo, "marcham" comandados pelo coronel Rogério Copeto, colocado no Comando Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR), no Quartel do Carmo.

"Pedimos o apoio à GNR no âmbito da Operação Peregrinação Segura 2023, o que faz a diferença para terminarmos a nossa caminhada sãos, salvos e felizes", disse Rogério Copeto, um homem ligado às questões da segurança, que se juntou no ano passado ao grupo formado pela "generala" Elsa, em 2019.

"Durante o percurso entre Évora e Fátima, cada um carrega as suas paixões e motivações, é diferente o que representa para cada um de nós. Acima de tudo está o acreditarmos na nossa fé e nos nossos valores", justificou Rogério Copeto, um oficial muito considerado na instituição e que setembro do ano passado, tal como o JN revelou, "bateu com a porta" e pediu a exoneração do cargo de comandante de Centro de Formação da Figueira da Foz da GNR.

O grupo conta com o apoio logístico de uma viatura dos Salesianos e o espiritual do diretor daquela instituição, o padre Sebastião Coelho, "que ao terceiro dia celebrou uma missa campal na praia fluvial da Barragem de Montargil (Ponte de Sor)", revelou a "Generala" Elsa Lima, ao recordar a génese do grupo.

"Começou em 2019, com um grupo de 25 mulheres. Depois houve dois anos de interregno e o ano passado regressamos com dezoito pessoas, incluindo dois homens, entre os quais o Rogério", disse Elsa Lima, voluntária dos Salesianos, onde tem dois filhos a estudar.

A caminhada entre Évora e Fátima comporta seis etapas, com paragens e descanso em Arraiolos, Mora, Foros do Arrão, Ulme e Riachos, num total de 180 quilómetros.

"Amanhã depois do almoço contamos chegar a Fátima. Vamos cruzar o Prémio da Montanha subindo a Serra dos Candeeiros e concluir felizes. Após a procissão das velas regressamos a casa", rematou o comandante das "tropas", Coronel Rogério Copeto.