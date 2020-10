Hospital de Évora implementa novo modelo de atendimento de Urgência Pediátrica

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:17 Facebook

O Conselho de Administração (CA) do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) vai implementar, a partir desta terça-feira, dia 6 de outubro, um novo modelo de atendimento de Urgência Pediátrica para "garantir a assistência às crianças e jovens do Alentejo, assegurando um atendimento de qualidade aos seus utentes", refere o HESE em comunicado.

De acordo com o CA do HESE, "entre agosto e setembro, o Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital do Espírito Santo de Évora viu reduzida a sua equipa em 7 elementos. Até ao momento, realizaram-se múltiplas tentativas de contratação de Pediatras, todavia, não houve uma resposta que permitisse colmatar aquelas ausências de forma sustentada".

Segundo o mesmo Conselho de Administração, "o novo modelo de atendimento na urgência pediátrica, desenhado em articulação com a Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA), mantém o atendimento pediátrico urgente com um pediatra de presença física, e com um ou dois médicos com treino pediátrico, que farão o primeiro atendimento" e acrescenta quantos às instalações, estas "mantêm-se as mesmas, assim como o circuito destes doentes".

O modelo que agora será implementado, é segundo o CA, "transitório" até ao regresso dos pediatras que se encontram de baixa, em conjunto com o preenchimento das vagas atribuídas pelo Ministério da Saúde no concurso de especialistas, "para dar resposta aos nossos utentes e aos nossos profissionais", explica Maria Filomena Mendes, presidente do CA.