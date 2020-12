Hospital de Évora já administrou a primeira vacina contra a covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:21 Facebook

A médica Manuela Reis, responsável pelo serviço de saúde ocupacional do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a covid-19, pelas 9 horas, no Hospital desta cidade alentejana.

Para o secretário de Estado da Saúde, Antónia Lacerda Sales, "o momento é muito importante para o país e para Évora", tendo desvalorizado o incidente com o transporte das vacinas, que ocorreu no dia de ontem.

"É um dia muito importante para o país e também, neste caso concreto, para Évora, onde é com grande satisfação que me encontro. Este é o primeiro dia de vacinação nos cuidados primários de saúde e por isso mesmo aqui estamos neste local para vacinar profissionais relacionados com os cuidados primários de saúde. É um motivo de grande satisfação, de grande orgulho para o país e para a região, neste caso particular", disse o governante.

Questionado pelos jornalistas sobre o incidente que ocorreu ontem, entre a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, com o transporte das vacinas, Lacerda Sales desvalorizou o incidente e lembrou que o Governo "já abriu um inquérito".

"Trata-se de uma matéria do Ministério da Administração Interna (MAI) e, portanto, não vou comentar", referiu, salientando, que "o arranque da vacinação é a imagem que ficará, com certeza, para a História e que se sobreporá a todas as outras questões".

Lacerda Sales esteve acompanhado do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, enquanto o coordenador no Alentejo das medidas de combate à Covid-19, no primeiro de dia de vacinação em Évora.

As primeiras vacinas contra a covid-19 chegaram ontem ao HESE, pelas 18.40 horas. Nesta primeira fase, está prevista a administração de cerca de 350 vacinas, sendo que o processo deverá estar concluído até dia 31 de dezembro.