Hospital de Évora realiza primeira coronariografia não invasiva no sul do país

O Centro de Responsabilidade Integrado Cardiovascular do Alentejo (CRIA) do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) realizou esta quarta-feira a primeira coronariografia não invasiva no sul do país, no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com o HESE, "esta coronariografia decorreu em colaboração com o Serviço de Imagiologia do HESE, utilizando tecnologia de ponta, como é o caso da nova sala de intervenção e da sala de Angio CT, de 124 cortes do CRIA, única na região sul, no SNS".

Segundo Lino Patrício, Diretor do CRIA, "a coronariografia não invasiva é atualmente o método de primeira linha no diagnóstico de doença coronária em doentes de baixo risco e risco intermédio".

"É fundamental para programar intervenção cardíaca estrutural, vascular e cerebrovascular. Desde hoje podemos oferecer esse serviço no SNS a todo o sul do país. Podemos prever que em tempos de pandemia, esta alternativa no SNS é ainda uma maior valia", acrescenta.

Para Maria Filomena Mendes, Presidente do Conselho de Administração do HESE, "esta nova tecnologia permite melhorar a qualidade dos cuidados prestados à população da região do Alentejo na área da cardiologia, cirurgia vascular e neurorradiologia e contribui para a descentralização, a proximidade dos cuidados, evitando a deslocação dos doentes para fora da região, garantindo assim uma maior equidade e uma melhor resposta a mais doentes".

A coronariografia é um procedimento de cardiologia de intervenção que tem como objetivo identificar obstruções nas artérias coronárias. Quando há obstruções destas artérias, a irrigação do miocárdio fica comprometida, levando ao seu sofrimento, que habitualmente está na origem dos sintomas de angina de peito. Quando há uma oclusão de uma artéria coronária pode ocorrer um enfarte agudo do miocárdio.