Hospital de Évora recebeu as primeiras vacinas contra a covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) recebeu, esta segunda-feira, pelas 18.40 horas, as primeiras vacinas contra a covid-19, que começarão a ser administradas amanhã a partir das 9 horas, disse ao JN fonte do Gabinete de Comunicação de Comunicação e Marketing do HESE.

"Nesta primeira fase, prevê-se a administração de cerca de 350 vacinas e que o processo esteja concluído até dia 31 de dezembro", referiu a mesma fonte.

No entender de Maria Filomena Mendes, presidente do Conselho de Administração do HESE, "este é um sinal de esperança e uma notícia muito positiva que todos aguardávamos. Após quase um ano de combate a esta pandemia, que continua ativa, é um momento de alento que reforça as nossas energias para continuar".