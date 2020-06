Hospital de Évora repete testes a seis contatos próximos da enfermeira que testou positivo

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:15 Facebook

Seis dos contactos mais próximos da profissional do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) que testou positivo para a covid-19 vão ser novamente testados, na próxima semana, para confirmar se continuam negativos.

De acordo com informações do HESE, este procedimento está "em conformidade com o plano de contingência da Saúde Ocupacional".

Paralelamente, todos os profissionais residentes na zona de Reguengos de Monsaraz, que apresentem sintomas serão de imediato avaliados pela Saúde Ocupacional do HESE, que decidirá qual o procedimento a adotar.

Os testes realizados a todos os profissionais e doentes que tiveram em contacto com a profissional, que exerce a sua atividade no Serviço de Urgência do HESE e em paralelo no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva de Reguengos de Monsaraz e que tinha testado positivo, deram negativo.