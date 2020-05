Hospital de Évora retomou consultas externas

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:57 Facebook

O Hospital do Espírito Santo de Évora iniciou, na última semana, a retoma gradual da atividade assistencial de consultas externas.

"A situação epidemiológica atual permite reativar as consultas presenciais de uma forma progressiva e alargada", diz ao JN fonte da instituição.

"Sem nunca ter suspendido a atividade de consulta, o Hospital manteve apenas as consultas presenciais consideradas pelos clínicos como inadiáveis, tendo acompanhado outros doentes através de teleconsulta", refere a mesma fonte.

"Para poder cumprir as normas de segurança para utentes e profissionais, para além do alargamento e desfasamento de horários de atendimento e de um maior rigor em termos de cumprimento de horários, surgiu a necessidade de deslocalizar algumas consultas e exames, dado que as salas de espera existentes não reúnem todas as condições exigidas, em termos de espaço, para permitir receber o fluxo de utentes habitual ao longo de todo o dia", refere o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Nesta primeira fase, o hospital contou com o apoio do Exército, que cedeu instalações do Centro de Saúde Militar e do Quartel das Mesquitas para a realização de consultas externas e exames de diagnóstico e terapêutica.

Ao que o JN conseguiu apurar, estão agora a funcionar consultas e exames em diferentes locais da cidade. Para além das instalações habituais nos edifícios do Hospital do Patrocínio e do HESE, já estão a ser realizadas no Quartel das Mesquitas consultas de várias especialidades e no Centro de Saúde Militar estão a ser realizadas colheitas de sangue para análises clínicas.

"Todos os nossos utentes são muito bem-vindos quer nas habituais, quer nas novas instalações. Tem sido notável o trabalho das equipas do HESE, que uma vez mais, se mobilizaram de uma forma abnegada, esforçada e com uma enorme dedicação, para garantir que esta recuperação de atividade se iniciasse em tão curto espaço de tempo", destaca a presidente do Conselho de Administração, Maria Filomena Mendes.

Todos os utentes serão previamente contactados via telefone ou carta com a indicação do local onde deverão comparecer para a sua consulta ou exame.