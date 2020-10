Hospital de Évora suspende internamento em obstetrícia após caso positivo de covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:45 Facebook

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) vai suspender preventivamente os internamentos no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia até segunda-feira, após um profissional daquele serviço testado positivo para a Covid-19.

Em comunicado, o Conselho de Administração (CA) do HESE informou que "após ter sido identificado um profissional do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia positivo para COVID-19, foi determinada a realização de despiste a todos os contactos de risco, conforme o que está preconizado no plano de contingência do Serviço de Saúde Ocupacional do HESE".

No mesmo comunicado, o CA explica que o HESE "irá proceder à descontaminação profunda dos espaços físicos envolvidos e suspender preventivamente novos internamentos no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia até" à próxima segunda-feira, realçando no entanto, que o Serviço de Urgência do HESE EPE continuará a garantir o atendimento a todas as utentes, mantendo uma equipa de dois obstetras e uma enfermeira parteira, para todas as que necessitem de cuidados de obstetrícia e ginecologia urgentes /emergentes"..

"As restantes utentes devem contactar o 112 para serem encaminhadas de acordo com a sua situação clínica", salienta o CA e continua "estas medidas destinam-se a garantir a segurança de todos e manter a qualidade do Serviço", sendo que "as utentes internadas no Serviço, neste momento, continuarão a receber os cuidados adequados".

Ao que o JN conseguiu apurar, "todos os Serviços do HESE estão a funcionar com normalidade, devendo os utentes dirigir-se ao Hospital com toda a confiança, respeitando e cumprindo as orientações da Direção-Geral de Saúde", refere o mesmo comunicado.