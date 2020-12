Hospital de Évora tem 27 profissionais infetados

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:07 Facebook

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) tinha, no dia 20 de dezembro, 27 profissionais infetados com o novo coronavírus. A informação foi divulgada ao JN pelo gabinete de Comunicação e Marketing da unidade hospitalar.

"Todos os profissionais infetados, pertencentes a diversos serviços, encontram a recuperar nos seus domicílios e estão a ser acompanhados pelo Serviço Ocupacional do HESE", referiu a mesma fonte.

Questionado sobre a origem deste contágio, o Hospital referiu que esta está relacionada com "a evolução da situação pandémica no concelho de Évora e o aumento de casos positivos na comunidade".

Atualmente encontram-se internadas no HESE 29 pessoas que testaram positivo à covid-19, sendo que cinco delas estão nos cuidados intensivos.

De acordo com os dados divulgados pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, no dia 21 de dezembro, existiam 807 casos ativos de covid-19 no concelho de Évora, sendo que houve mais 17 acumulados e 26 recuperados.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, os resultados agora existentes resultam de festas particulares, com estudantes universitários, no 1.º de dezembro, bem como de contágios no seio familiar, sendo que os surtos que existem estão controlados".

No dia 24 de dezembro, o concelho de Évora vai passar de risco elevado para muito e extremamente elevado.