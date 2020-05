Hospital de Évora vai retomar atividade assistencial habitual

Ana Luísa Delgado Hoje às 21:58 Facebook

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) vai retomar, gradualmente, a atividade assistencial habitual, mantendo o atendimento e tratamento de doentes covid-19.

De acordo com Maria Filomena Mendes, presidente do Conselho de Administração do HESE, "nesta nova fase, é prioritário retomar a atividade, mantendo como foco a segurança dos utentes e dos profissionais. Neste sentido, estão a ser delineadas diferentes estratégias e tomadas medidas, em articulação com os diferentes serviços hospitalares, para cada uma das principais áreas de atividade do HESE".

Segundo a mesma responsável, "os utentes que se dirijam ao Hospital devem cumprir as orientações preconizadas pela Direção Geral de Saúde, para garantir a segurança de todos e as orientações dadas pelo Conselho de Administração e pelos profissionais do HESE".

Relativamente às consultas externas, "os utentes serão todos contactados e informados sobre a data, hora e procedimentos de segurança que deverão cumprir no dia da consulta, por forma a promover a segurança de todos", refere fonte do Hospital.

"No dia da consulta, é muito importante que o utente cumpra o horário estabelecido e que compareça apenas 15 minutos antes da hora marcada. Ao chegar à consulta, deverá passar pelo posto de triagem existente no espaço físico da consulta externa, onde terá de medir a temperatura e responder a algumas questões de caráter epidemiológico. Após a triagem, e não sendo considerado um utente com características de caso suspeito, será atendido", explica a mesma fonte.

O HESE irá manter o procedimento de realização de testes de PCR para SARS COV 2 a todos os doentes antes de qualquer procedimento cirúrgico ou de técnicas de intervenção que o justifiquem, assim como do internamento, quer estas atividades sejam programadas ou não.

A retoma da atividade dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT's) estará alinhada com a retoma das principais atividades requisitantes de mcdt´s: urgência, internamento, consulta externa e atividade cirúrgica.

"Estão a ser criadas novas salas de espera que garantam o distanciamento social entre os utentes e serão também reforçadas as equipas, por forma a garantir uma maior e melhor resposta", explica Maria Filomena Mendes.

Relativamente ao internamento, "foram muitas as alterações para garantir a resposta aos doentes covid e à situação de pandemia que vivemos", refere a mesma fonte, alterações essas "que teremos de manter para garantir simultaneamente a prontidão para tratamento dos doentes covid e a recuperação gradual da atividade assistencial habitual".

Nesta fase continuam suspensas as visitas e os acompanhantes nos internamentos.