Hospital de Évora vai ter novo Laboratório de biologia molecular

Ana Luísa Delgado Hoje às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

As obras para a construção do novo Laboratório de Biologia Molecular do Serviço de Patologia do hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) irão começar na segunda-feira, dia 29 de março. Um investimento de 420 mil euros, que deve estar concluído em junho.

Ao que o JN conseguiu apurar, o novo equipamento ficará situado à entrada do Edifício do Espírito Santo, junto ao Serviço de Anatomia Patológica, e terá uma área de 168 metros quadrados.

O financiamento desta obra irá ser repartido, sendo que 85% é suportada pelo projeto Alentejo 2020 e os restantes 15% pelo Programa de Financiamento Centralizado do Plano de Expansão da Capacidade Laboratorial do SNS para Diagnóstico de SARS-CoV-2, coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Segundo Maria Filomena Mendes, presidente do Conselho de administração do HESE, o programa "foi aprovado, em agosto de 2020 pelo Ministério da Saúde, para garantir e reforçar um sistema de vigilância laboratorial dotado de elevada sensibilidade que permita a identificação rápida de casos e de surtos, tendo em vista detetar e investigar, precocemente, todos os casos suspeitos de doença Covid-19 com uma ação, determinada e eficaz, de contenção para interromper as cadeias de transmissão e limitar a transmissão comunitária".

"O HESE concorreu a este Programa e obteve financiamento para aumentar e desenvolver o Laboratório de Biologia Molecular com o intuito de aumentar a capacidade de testagem. Este aumento de capacidade é fundamental para o acompanhamento da situação epidemiológica local e regional no pós confinamento e nos próximos meses e anos", defendeu a responsável.

No último ano a equipa de Biologia Molecular do HESE realizou cerca de 100 mil testes.